出獄後的第一個行程，傅崐萁前往帝君廟焚香祝禱、吃麵線。（范振和攝）

出獄後的第一個行程，傅崐萁前往帝君廟焚香祝禱、吃麵線。（范振和攝）

出獄後的第一個行程，傅崐萁前往帝君廟焚香祝禱、吃麵線。（范振和攝）

前花蓮縣長傅崐萁今早出獄，立即在獄前發表演說，台下民眾選立委、選總統呼聲不斷，他細數國民黨4個太陽優勢，媒體追問他2020規畫，他則巧妙避談，稱隨遇而安。

媒體問到對國民黨4個太陽的看法，傅指出，朱立倫行政資歷最完備，有治理國政的能力，是不可多得的人才；王金平是台灣最大土地公，能夠調和鼎鼐，是最能夠凝聚台灣達成共識，推動兩岸和平的人選；韓國瑜爆發力、戰力最強，是現代張無忌，值得人民期待。

傅在媒體告知得知郭台銘昨參選，傅說，郭的參選時間很奧秒，讓台灣更熱鬧、精彩，尤其看好郭，會是未來達成美國、中國、台灣三方實質和平、經濟發展的人選。

傅強調，國民黨人才、菁英相繼站出來良性競爭，相信國民黨不會分裂，面對外界謠傳傅下一步參選立委或以藍營不分區立委返回政壇，傅回應，不會偷看人生劇本，隨遇而安，現在只想回家洗衣拖地。

結束獄前演說，傅崐萁的第一個行程是前往帝君廟焚香祝禱，吃素麵線過運，包括縣長徐榛蔚、副縣長蔡運煌、花蓮市長魏嘉賢、秘書長顏新章、副秘書長張逸華及國民黨立委擬參選人黃啟嘉等人同行，接續前往城隍廟，下午到吉安鄉五穀宮、慶天宮，最後才回家做家事。

(中時 )