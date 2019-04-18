2019.04.17新聞深喉嚨 "媽祖託夢叫我要出來"！郭台銘宣布戰2020 起手式很有戲？

昨日(17)國民黨黨主席吳敦義，親自頒發「榮譽狀」給鴻海集團董事長郭台銘，為其黨籍疑雲解套。知名學者賴岳謙虛則砲轟：「原來國民黨要解決黨權問題，也可以用錢來解決！這個了不起！佩服！」痛批國民黨的榮譽狀已成中世紀的贖罪券、清末的買官狀。

賴岳謙昨上節目《新聞深喉嚨》表示：「今天的下午，國民黨頒發給郭台銘榮譽狀，按照的(黃)暐瀚的說法，解決了他的黨員的身分的問題、解決了他的黨權的問題。但榮譽狀會突然間頒發嗎？突然間印嗎？絕對不可能！所以鑿痕太深！換言之也就是說，很早以前就開始在運作了，運作以後，郭台銘要出來選，我怎麼解決你的黨權的問題！

賴岳謙更進一步指出：「我怎麼解決你黨權問題？因為你明明不是黨員，因為你是失聯黨員，你還沒有恢復黨權；你如果要恢復黨權，你就必須要管制四個月。現在4月，如果再4個月的話，如果為了你拖到8、9月國民黨才辦初選，那還得了！」

賴岳謙批評：「所以這個時候要解決他的黨權的問題，突然間這個榮譽狀出現了，了不起！我就想到中世紀有贖罪券，也就是當時中世紀的時候，教廷腐敗的開始，就是賣贖罪券；我也記得滿清為什麼會腐敗，開始賣官！」不僅如此，賴更怒轟：「原來國民黨要解決黨權問題，也可以用錢來解決！這個了不起！佩服！」

(中時電子報)