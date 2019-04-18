台中市警方接獲陳姓婦人報案指稱，送到西區某托嬰中心的2歲兒子，身上陸續出現不明傷痕，持監視器畫面指控，保母對7名嬰兒掌嘴、巴頭、腳踢。警方調查發現幼童雙肘有紅腫，通報社會局與傳喚托嬰中心等人到案說明，並依違反《兒童及少年福利與權益保障法》及傷害等罪將負責人及保母等3人函送偵辦。

陳姓婦人17日向媒體爆料，並向警方報案，指控位於台中市西區的1家托嬰中心涉嫌虐嬰，她2歲兒子自2個月大就送到托嬰中心，7個月大時轉班，改由賴姓及陳姓保母照顧，身上常出現傷痕，但是園方都說不知情。

陳姓婦人持園方提供的監視器影像指控，賴姓及陳姓2名保母不但對班上7名嬰兒掌嘴、巴頭、腳踢，還以大動作的推、拉、呼、丟和甩對待。警方立即展開調查，發現男嬰雙肘有紅腫情形，傳喚托嬰中心陳姓園長及陳姓、賴姓保母等人到案調查。警方調查，托育中心及2名保母都否認虐嬰。

全案警方報請地檢署指揮偵辦，訊後，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》傷害等罪函送偵辦。

陳姓園長18日回應媒體詢問不願多說，僅表示，一切配合社會局調查，1名送嬰兒到托嬰中心的家長則表示，她的孩子送到托嬰中心以2年多，並沒有所謂虐嬰的跡象。

(中時 )