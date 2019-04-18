烏日警分局員警分穿新、舊款制服，以「擊掌」方式接棒，展現傳承。(林欣儀翻攝)

全國警察換新裝！台中市霧峰警分局18日一大早熱鬧滾滾，穿著新、舊制服的員警以「擊掌」方式創意交接，並由分著新、舊警服的員警共同升國旗，見證服役30年的舊制服光榮卸任；烏日警分局則邀來退休員警見證新制服正式上路，期許未來更能彰顯警察服務、打擊不法的形象，並象徵世代傳承意涵。

舊款淡紫白色上衣、藍色長褲的警察制服從1987年沿用至今，超過30年未更換，基於提升值勤效能等構想，警政署去年二月宣布將以「藏青色專業戰術型」新制服，從材質、剪裁、結構等都全面革新，提升舒適性、方便性及散熱性，並於18日全面更換新裝。

警方指出，新式制服的上衣、褲子都從早期的鈕扣設計改為魔鬼氈、上衣內側換成拉鍊式，方便穿脫，並設置多個口袋，可放置鑰匙或懸掛密錄器和收納小物。此外，鞋子也改成運動鞋短靴，更具彈性、防滑、吸震、耐磨，也提升高穩定性與安全性。

18日上午8時許，霧峰警分局各外勤單位交接班員警齊聚，共同見證歷史性一刻，穿著舊制服的退勤員警與穿上新制服的巡邏員警「擊掌」交接，高聲喊出「我們準備好了」，展現新舊傳承之意。而負責升旗的員警也分別穿上新舊制服、站在國旗兩側，別具意義。

「我們的制服變了！」烏日警分局分局長吳耀南18日也穿上藏青色新制服，率領分局員警合影，吳耀南特別宣導指出，新式制服象徵年輕警察的熱血，呼籲民眾不要誤認。烏日分局也特別邀請退休員警到場見證檢查換新裝的歷史一刻，展現世代傳承交替。

(中時 )