蒙地卡羅大師賽男單32強，西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）在自己最擅長的紅土球場，以6：1、6：1解決同胞包提斯塔（Roberto Bautista Agut ），朝賽史史無前例的12座冠軍強勢邁進。

上個月印地安泉大師賽，納達爾因為膝蓋肌腱炎，在四強前夕宣布退賽，讓他和瑞士名將費德勒（Roger Federer）生涯第39次對決破局，接著納達爾休息，好好備戰紅土賽季，因此蒙地卡羅是納達爾這一個月來第一站賽事。

這場比賽納達爾運用純熟的防守、沉著的進攻，對包提斯塔發動敏捷的攻勢，讓包提斯塔整場比賽都找不到自己的節奏，只能苦苦挨打，不過納達爾也坦承，膝蓋偶爾還是有疼痛感，也無法假裝疼痛不存在，不過這一場的表現確實給他很多鼓舞。

「這只是第一場比賽，卻是非常好的開始。」納達爾說，「我相信結果以及我場上的感覺就說明了一切，但我還沒找到最佳的狀態，只是有個不錯的起始，是我睽違將近一年的紅土賽事。」

第二輪納達爾要面對保加利亞選手狄米卓夫（Grigor Dimitrov），尋求把自己保持的蒙地卡羅最多勝場數推進到70勝，而放眼職業男網，沒有其他男子球員可以在單一ATP巡迴賽1000等級大師賽累積到這麼多勝場數。

納達爾表示：「下一場對狄米卓夫又是一次很好的試驗，看看會如何吧！我需要再度有好表現，就是盡量留在球場上更多時間。當然，每場勝利都會帶來更多正面能量、自信來面對其他挑戰，所以我的第一場比賽很重要，有了好的開始，希望可以延續下去。」

(中時電子報)