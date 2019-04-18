女星郭書瑤（瑤瑤）擁童顏臉蛋及E罩杯火辣的魔鬼身材，近年轉戰戲劇、電影圈表現亮眼，也讓她越來越成熟，而平時樂於在網上分享生活大小事的郭書瑤，近日則曬出吃西瓜自拍，照片下方還放送深邃事業線，畫面超養眼。

郭書瑤日前曬搭船照，開心喊：「出海囉」，並在美照中標記帛琉，相隔2天後，瑤瑤大方放送福利，曬吃西瓜自拍，只見她身穿低胸上衣搭薄外套，照片下方還露出深邃事業線，瞬間成為網友焦點，紛紛歪樓直呼：「妳比西瓜甜」、「鏡頭應該往下拉點」、「太，太，性感了吧，完全沒在看西瓜的」。

(中時電子報)