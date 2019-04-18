郭書瑤低胸吃西瓜 往下看深邃事業線超養眼 10:522019/04/18 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭書瑤曬吃西瓜自拍（圖左），照片下方還露出深邃事業線。（圖／取材自郭書瑤Instagram） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 View this post on Instagram 吃西瓜！🍉 #Ciao#Palau @______loved______ A post shared by 郭書瑤（瑤瑤） (@yaokuo) on Apr 17, 2019 at 12:39am PDT 女星郭書瑤（瑤瑤）擁童顏臉蛋及E罩杯火辣的魔鬼身材，近年轉戰戲劇、電影圈表現亮眼，也讓她越來越成熟，而平時樂於在網上分享生活大小事的郭書瑤，近日則曬出吃西瓜自拍，照片下方還放送深邃事業線，畫面超養眼。 郭書瑤日前曬搭船照，開心喊：「出海囉」，並在美照中標記帛琉，相隔2天後，瑤瑤大方放送福利，曬吃西瓜自拍，只見她身穿低胸上衣搭薄外套，照片下方還露出深邃事業線，瞬間成為網友焦點，紛紛歪樓直呼：「妳比西瓜甜」、「鏡頭應該往下拉點」、「太，太，性感了吧，完全沒在看西瓜的」。 (中時電子報) #郭書瑤 #瑤瑤 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭書瑤開腿抖胸曬蠻腰 網友激動：超性感 20:372019/03/14 抽空幫丫頭慶生 郭書瑤素顏暴瘦網嚇壞 15:512019/04/14 娛樂熱門新聞 郭董表態選總統 她點出若當選恐裁掉這兩項 - 娛樂 許志安激戰黃心穎又有影片流出 網狠酸：安心上床 - 娛樂 彭文正《政經》下架倒數不演了 英賴誠信民調長這樣 - 娛樂 被Nono偷拍私密照 鮪魚現身暴哭：誠心道歉是必要的 - 娛樂 - 中時 許志安驚爆 遭小三仙人跳 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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