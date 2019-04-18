郭台銘選總統 鄭文燦：像連續劇 10:562019/04/18 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦對於郭台銘參選總統表達看法。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對鴻海董事長郭台銘表態要選總統，桃園市長鄭文燦18日表示，現在有時候要媽祖託夢，有時候要關公指示，一會兒寒流，一下子又颱風，像是冰與火連續劇，最重要由人民做主，2個黨在一段時間之後大勢底定，推出最好的候選人，讓台灣民主往前走。 他表示，郭台銘是高科技產業裡重要的企業家，他對於美國和中國都有直接的接觸，這種非典型的參選人，參選的過程當中，也會對既有的政治秩序帶來衝擊，未來國民黨應該也會採取初選機制產生總統的候選人。 (中時 ) #郭台銘 #鄭文燦 #總統大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘未辦理重登記 沒繳黨費不具初選資格 15:412019/04/16 郭台銘選總統 工商界不看好 04:102019/04/17 郭嗆蕭美琴沒禮貌 要去告洋狀 04:102019/04/17 郭怒飆民進黨一言堂 退席研討會 04:102019/04/17 憂蘋果產線受衝擊？ 庫克致電郭台銘關切 19:452019/04/17 關公曾發爐指示 要郭台銘找柯建銘解決318學運 20:492019/04/17 鴻海營運難題？ 特助曝郭董不放手 00:032019/04/18 獲入黨50年榮譽狀 郭台銘宣布選總統 04:092019/04/18 日經：郭台銘參選 鴻海恐大亂 04:092019/04/18 鴻海：隨郭董生涯規畫 依規定更新訊息 10:352019/04/18 政治熱門新聞 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 是否支持郭台銘參選2020？32萬網友給答案 - 政治 回應郭參選 周錫瑋兩句話痛批！ - 政治 郭董出馬蔡賴互鬥 蔡正元預言：柯將再起 - 政治 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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