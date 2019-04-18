針對鴻海董事長郭台銘表態要選總統，桃園市長鄭文燦18日表示，現在有時候要媽祖託夢，有時候要關公指示，一會兒寒流，一下子又颱風，像是冰與火連續劇，最重要由人民做主，2個黨在一段時間之後大勢底定，推出最好的候選人，讓台灣民主往前走。

他表示，郭台銘是高科技產業裡重要的企業家，他對於美國和中國都有直接的接觸，這種非典型的參選人，參選的過程當中，也會對既有的政治秩序帶來衝擊，未來國民黨應該也會採取初選機制產生總統的候選人。

(中時 )