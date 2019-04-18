婚前甜蜜，婚後變心？中部地區男子阿廷(化名)指控老婆小珍(化名)婚後故意PO與男友人曖昧照片，讓他戴綠帽，連他替一名可憐阿嬤抱不平，都被小珍扭曲事實，被老婆指控家暴。心碎至極的阿廷提出離婚訴訟，遭到法官駁回。

判決書指出，阿廷2016年12月與小珍結婚，2人在神父的見證下步上紅毯，然而婚後感情生變，阿廷指控小珍故意在臉書PO上與另名男性友人親密照片，害周遭親友以為阿廷戴綠帽，對他指指點點，不堪其擾的阿廷終於在2018崩潰，進入醫院接受心理輔導7天。

另外阿廷指控小珍有酗酒惡習，他曾告誡小珍不可飲酒過量，「一個漂漂亮亮的女子，喝到整個臉部神情都變了，會讓外人留下不好印象！」，2人常為此事爭執。阿廷說，小珍脾氣漸漸變得反覆無常，某次他開心地到小珍工作的檳榔攤找她，在店外與一名老婆婆聊天，老婆婆哭訴自己兒孫不孝，阿廷越聽越氣憤，隨手將啤酒罐往一旁牆壁丟去，未料小珍目睹卻扭曲事實，指控阿廷對她家暴。阿廷心寒說「一個女人心不在你，才有可能說出如此顛倒是非之話」，提起離婚訴訟，並要求小珍賠償婚禮費用、精神賠償等35萬元。

小珍對於阿廷指控，感到莫名其妙，請求法官駁回離婚訴訟。法官勘驗小珍在臉書所PO與男性友人照片，認為小珍頭往左靠，偏向男友人肩膀，並沒有逾越男女正常交往分際，另外阿廷指控小珍酗酒，卻提不出相關證據，法官駁回離婚訴訟。

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(中時電子報)