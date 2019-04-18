女警穿上新制服，展現亮麗形象。（盧金足攝）

新舊制服交接，員警也向「貼身」服勤30年的舊制服說聲「辛苦了，謝謝！」（盧金足攝）

台中市政府警察局第六分局18日上午8時在勤務交接時換上新制服，員警身著新、舊制服於分局大門前留下珍貴畫面。（盧金足攝）

「連密錄器都有專屬口袋」，員警肯定新制服還有提供放筆及手機等空間，以勤務、安全、舒適為考量來設計。（盧金足攝）

員警示範360度旋踢、後旋踢等動作時，膝蓋也不會卡卡，展現舒適及機動性。（盧金足翻攝）

新制服搭配新球鞋，跑跳具彈性，帶來活潑、正向新景象。（盧金足攝）

新式警察制服（右）以基層員警執勤需求為主的多功能款式設計。（盧金足攝）

台中市政府警察局第六分局18日上午8時在勤務交接時換上新制服，員警身著新、舊制服於分局大門前合影，為這歷史性的一刻留下珍貴畫面，也向跟隨員警服勤30年的舊制服說聲「辛苦了，謝謝！」警第六分局長盧廷彰表示，新式制服造型年輕化，考量員警執勤的舒適及機動性，連球鞋都具跑跳彈性，帶來活潑、正向新景象。

現行警察制服自1988年換裝至今已30年，警政署自2016年開始歷經多次的設計修正後，18日上午第一班勤務起，全國同步換裝為藏青色款式。

盧廷彰指出，新式警察制服是以基層員警執勤需求為主的多功能款式設計，勤務裝備攜帶性、執勤行動性及穿著舒適性上，滿足第一線執勤人員的需求，有助於提高警察執法效能

，基層員警換上新裝，代表警政治安工作邁入新的里程碑。

警六分局也同時安排員警以跆拳動作展示新制服的高機能性

，表現出新式制服不僅樣貌好看，連示範飛踢等動作時，膝蓋也不會卡卡，展現舒適及機動性，警察在面對新時代各項治安挑戰時勇敢無懼，提升民眾對警察的信任與安全形象。

穿上嶄新制服的女警表示，量身訂作的材質非常舒適，而且也兼具功能性，非常的美觀，以前的制服算是統一的尺寸，穿起來就是行動上會比較有有些拘謹，而且上衣有魔鬼沾、拉鍊還有扣子，不怕在大動作時穿幫，安全性高。

「連密錄器都有專屬口袋」，員警說，新制服還有提供放筆及手機等空間，以勤務、安全、舒適為考量來設計「專業戰術型」服裝，顏色改藏青色，夏季便帽以透氣網布製作，褲子除設計較多口袋，膝蓋處採雙層布料設計，達耐磨、保護效果。

此外，外套在胸前與袖口增置拉鍊口袋，腋下處也貼心地裝設散熱拉鍊，長褲則為左右各3個口袋，讓員警依個人習慣及勤務需要置放物品，另搭配新活動式腰環及戰鬥靴，款式新穎且功能相當多元。

(中時 )