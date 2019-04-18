鴻海董事長郭台銘稱「被媽祖托夢」，將參與2020總統大選國民黨初選；台北市長柯文哲日前為了還願，走完大甲媽遶境，媒體今問柯，參與遶境期間有沒有也被媽祖托夢？柯文哲笑說，睡覺都沒時間了還做夢。

郭台銘宣稱被媽祖托夢所以要爭取參選2020，有網友昨PO出KUSO圖片，模仿政壇人物與媽祖的Line對話。例如郭台銘問媽祖「默娘，祢的腳會痠嗎？」媽祖回應「怎」，郭台銘又說「因為我昨天在夢裡追了祢一整夜，祢還叫我一定要出來選」，結果媽祖回說「嗯，那你真的是在做夢」；又如柯文哲問媽祖「為什麼我陪祢走了8天，結果你托夢給郭董？」媽祖回說「因為你都不睡覺」。

對於網友KUSO的對話，柯文哲今笑回，不是沒有睡覺，是都在睡覺，倒下去就昏過去、睡到不省人事根本沒時間做夢，「睡覺都沒時間了還做夢？」

至於郭台銘的「媽祖托夢說」，柯文哲僅笑說，每個人有每個人的說法，「我覺得台灣實在太有趣了，難怪晚上call in節目這麼多人在看。」柯也說，最後還是人民要選（投票），所以誰要誰出來選都沒用，最後還是人民決定。

(中時 )