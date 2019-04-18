中國和平統一促進會原訂13日舉辦「和平統一大遊行」，雖然統促黨不敵輿論壓力取消，但意外引發國民黨議員與「館長」陳之漢激烈爭論。羅智強上午在臉書對「館長」下戰帖，「我們也不要各説各話了，來辯論吧」、「場地你選、平台你選」，「如果館長不敢，那也無妨，把飆捍二個字拆下來吧！」

羅智強表示，2011年，蔡英文說「台灣共識，不排除統一也是選項」，是否也恭請館長先譙一下蔡英文賣台？羅智強質疑，在台獨遊行見怪不怪的今天，統一遊行怎麼就會刺碎館長的玻璃心，讓館長氣急敗壞地大罵依憲法核准遊行的盧秀燕「腦袋有問題」？

他也向館長喊話，不用扣他一頂「共產黨」的帽子，如果他的中文不好，讓館長讀不懂，他可以再説一遍，「我反對一國兩制、反對武力統一、反對台灣獨立，我認同的是兩岸在未來、民主的、和平的、良制的統一」，但他強調，這樣的統一，必須經過台灣人民的同意。

羅智強說，他還是那一句話，民主制度、言論自由的價值遠高於所謂的統一或獨立，道理就是道理，不會因為滿口三字經，不是道理，就成為了道理。他還嗆，「不要當國民黨的人都是軟杮子！用言語霸凌我？我是被霸凌大的！霸凌我？去排隊吧！」

(中時 )