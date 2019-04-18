回應郭參選 周錫瑋兩句話痛批！

高雄市長韓國瑜今返抵高雄，對於郭台銘表態參加國民黨總統大選黨內初選，他表示，他說郭是國民黨很好的人才。對此，前台北縣長他說，對於郭參選，國民黨內有初選，他一定會選到底，不會感到可惜，他也信媽祖，但他從來不敢講這樣的話，他認為，不可以拿神明出來騙人。周錫瑋轟郭，「不要講這些空話，我這一生我講一句實在話，我最看不起人家假藉這種空的東西出來騙人」。

周錫瑋昨上中天《新聞深喉嚨》表示，對於郭台銘說媽祖要他出來選，做好事，周個人非常不齒，他批郭，哪一個從政的沒有這個理念？沒有這理念你也不要從政，他非常反感，他說他是佛教徒，他也信媽祖，但他從來不敢講這樣的話，他認為，不可以拿神明出來騙人。

他鄭重強調，「郭董，你如果講這句話，我就挑戰你，媽祖沒有託夢叫你一定要出來選總統，出來救人民脫離苦海，我不相信，我直接挑戰你，而且，你(郭)如果直接出來參選，你用這樣一個目的出來參選，我每一天都會一問郭董，你出來參選的目的是什麼？你憑什麼講你可以打贏？你憑什麼講可以把中華民國帶到更好的方向。

周錫瑋轟郭，不要講這些空話，我這一生我講一句實在話，我最看不起人家假藉這種空的東西出來騙人，國民黨有初選，國民黨要贏，一定要聽到人民的聲音。國民黨要贏，絕對不要玩花招。吳主席今天出這招，就是幫郭台銘開路。

(中時電子報)