全國警察換新裝！穿了30年的舊款淡紫白色上衣、藍色長褲的警察制服，今天起換成「藏青色專業戰術型」新制服，警政署今（18日）舉行換裝典禮，蔡英文總統也應邀觀禮。

舊款警察制服從1987年沿用至今，超過30年未更換，基於提升值勤效能等構想，警政署去年二月宣布將以「藏青色專業戰術型」新制服，從材質、剪裁、結構等都全面革新，提升舒適性、方便性及散熱性，並於18日全面更換新裝。

(中時電子報)