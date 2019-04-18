本季跟鵜鶘關係陷入「冰點」，且一心想要跳槽湖人跟「小皇帝」詹姆斯聯手的「一眉哥」安東尼戴維斯，如今可能改變心意留下嗎？才剛上任的鵜鶘籃球事務副總裁大衛葛瑞芬18日放話，很有信心留住一眉哥，但事實上可能嗎？

「我跟克勞奇運動經紀公司有過成功的合作經歷，瑞奇保羅(安東尼戴維斯經紀人)跟我有過對話，我們對鵜鶘的潛在未來感到興奮，」大衛葛瑞芬表示，「我相信一眉哥對於留下抱持開放態度，等到我跟他會面，我會說服他留下的。」

大衛葛瑞芬這麼有信心的主因，在於先前他擔任騎士總管期間，跟瑞奇保羅的關係良好，更促成包含詹姆斯、J.R.史密斯與崔斯坦湯普生等瑞奇保羅門下球星跟騎士完成續約，如今他當然相信自己可以說服安東尼戴維斯與瑞奇保羅。

只是大衛葛瑞芬也不敢把話說太滿，「我希望安東尼戴維斯可以改變心意，如果他這樣做，我們會張開雙臂迎接，如果不願意，我們也會友善送他離開，但我希望他能跟球隊達成一致，也能知道在這裡可以贏球，且成重建一部分。」

可是大衛葛瑞芬恐怕忘了，安東尼戴維斯自從今年交易截止日過後，就遭鵜鶘刻意冷凍，除了上場時間受限制在20分鐘，也常因傷宣告缺陣，擺明就是不給一眉哥打出身價機會，如此無情與冷漠的對待方式，一眉哥忘得掉嗎？

(中時電子報)