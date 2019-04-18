已故的前基隆市長林番王的墓碑，去年遭不明份子破壞後，如今已修復完工，現任市長林右昌18日到場進行追思儀式。（張穎齊攝）

已故的前基隆市長林番王的墓碑，去年遭不明份子破壞後，林姓宗親會與家屬發起修復行動。（張穎齊翻攝）

已故的前基隆市長林番王的墓碑，在去年1月20日被發現遭到不明份子毀損，林姓宗親會與家屬發起修復行動，完工後，今（18）日舉行追思儀式，市長林右昌和前市長李進勇、文化局長陳靜萍以及林番王家屬上香致意。林右昌表示，肯定林番王對基隆發展的卓越貢獻，並呼籲大家要珍惜這項資產。

林番王曾任1960至1965年間第4、5屆基隆市長，當時屬於中國民主社會黨，是台灣戒嚴時期首位非國民黨籍縣市首長，1965年在任內逝世後，後人在中正公園附近為林番王建立墓址。

「要珍惜這項資產！」林右昌表示，林番王墓去年遭不明份子毀損，宗親與家屬發起修復行動，他認為，林番王對基隆市政建設現代化貢獻良多，讓人非常思念，未在中正公園的林番王墓，是基隆歷史的重要一部分，值得大家愛惜。

林右昌指出，林番王最重視的建設就是教育與交通，在任內一共增設了3所中學校、8所小學校，且架設了七賢橋等許多大型橋樑，並開闢瑪陵道路及戰備道路、整修馬路與街衢、協助港務局於1961年改建基隆內港設施，開始在外港及東岸興築碼頭，更協助建設麥克阿瑟公路及六堵工業示範區的闢拓。

林右昌也說，他自2009年投入選舉後，很多前輩都會以林番王的事蹟來勉勵他，因此讓他覺得彷彿得到了老市長的鼓勵與福蔭。

李進勇表示，林番王讓基隆人思念，奠定日後基隆市政建設發展扎實基礎，許多故事至今讓人津津樂道，可說是大家共同的寶貴資產，期盼大家珍惜這項民主資產，基隆市政在林右昌市長帶領之下，更加繁榮發展。

(中時 )