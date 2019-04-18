沂蒙山地質公園。（取自新浪微博＠人民日報）

聯合國教科文組織執行局會議17日決定，正式批准大陸的九華山地質公園和沂蒙山地質公園列入世界地質公園網路名錄。

這次計有大陸、智利、克羅埃西亞、厄瓜多爾、西班牙、挪威和秘魯等7個國家的8處地質遺產被正式列入聯合國教科文組織世界地質公園網路名錄；目前列入該網路名錄的公園總數上升至147個，分別來自41個國家和地區。

九華山地質公園位於安徽省池州市青陽縣境內，是佛教四大名山之一，以佛教文化和奇麗的自然景觀為特色。由於花崗岩的垂直節理特別發育，加上長期的雨水沖刷、風化剝蝕等外力作用，形成了奇峰峻嶺、重巒疊嶂、懸崖峭壁、怪石崢嶸的花崗岩山地地貌。

沂蒙山地質公園位於山東省臨沂市，由蒙山園區、鑽石園區、岱崮園區、孟良崮園區和雲蒙湖園區組成。園區內最古老的地層、太古宙大規模的侵入岩系真實地記錄了大陸北方早期地殼形成演化的歷史。這裡有這塊土地上最早的金伯利岩型金剛石原生礦，已經產出180萬克拉金剛石，也是全球岱崮地貌的命名地，崮群簇集，形態典型，蔚為壯觀。

根據公告，教科文組織執行局會議還批准了大陸伏牛山地質公園、三清山地質公園和泰山地質公園的擴園申請。

在聯合國教科文組織支援下，世界地質公園網路2004年啟動，旨在鼓勵地質遺產專家與從業人員展開合作，並尋求促進對地質災害、減災戰略和氣候變化的認識。

(旺報 )