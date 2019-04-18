徐瑋吟（鮪魚）受訪暴哭。（林淑娟攝）

徐瑋吟（鮪魚）受訪暴哭。（林淑娟攝）

徐瑋吟（鮪魚）受訪暴哭，阿達、小茉莉貼心安慰。（林淑娟攝）

徐瑋吟（鮪魚）錄影前就哭花眼補妝。（林淑娟攝）

徐瑋吟（鮪魚）與辜莞允（Nono）上月赴帛琉出《愛玩客》外景，爆出Nono偷拍同住的鮪魚私密入浴照，還傳給男友觀賞，鮪魚發現被偷拍後錯愕受傷，經紀公司已怒對Nono提出告訴。鮪魚今（18日）一早錄狼谷競技台《Game什麼東西》，一現身攝影棚見到大批媒體就緊張到紅了眼眶，受訪時未語淚先流，訪問過程幾乎全程淚流不止暴哭。希望對方用什麼方式道歉？她說「誠心道歉是必要的吧」，如果工作再遇到？鮪魚當場暴哭說：「我不知道！」

鮪魚昨已在臉書表示目前已走司法程序，一切交由司法處理，「事情發生我也很難過，心受傷了是事實，接下來都交由公司回應」。她今以《Game什麼東西》固定班底身份現身攝影棚，訪問過程幾乎全程都在哭泣。被問是事件後首度現身？她表示：「一直都有在工作，工作有持續進行，還是要把該做工作的部分完成，這是對工作的負責。因為是先前排定的，大家都很照顧我」。

她受訪前就因流淚哭花了妝到旁補妝，被問還好嗎？她說「第一次見到大家，有點緊張」，主持人阿達開玩笑接話：「她第一次聽到這種快門法，有點緊張。」有記者請她能否再說明事發經過，她表示已經進入司法程序，靜待司法處理，不方便講細節。是否從此有陰影？她說「還是有很多照顧我的人」。

和Nono是否還有聯絡？她只是一直流淚沒有回應，如對方道歉是否願意原諒？「就⋯⋯謝謝大家」。她說身邊的人都滿關心、保護她的，依照公司怎麼處理她就怎麼做。如果Nono親口道歉會原諒嗎？「恩，不方便多說，都進入司法程序了」。

被問兩人之前算閨密嗎？鮪魚坦言認識滿多年的」，至於交情是否滿好？她一聽這問題又暴哭，被問對方為何這麼做，她也紅著眼眶回「我不知道⋯⋯」希望對方用什麼方式道歉？她說：「誠心道歉是必要的！」阿達追問：「那錢是次要嗎？」她說「看司法怎麼決定，我也不能決定什麼」。如果工作再遇到？她大哭：「我不知道！」

Nono17日也發文表示「關於報導的內容皆屬不實，請有心人士勿刻意炒作，我方將保留法律追訴權，謝謝大家關心」。被問看到Nono昨天回應是否傻眼？她原來回答卻被一旁經紀人打斷：「公司處理了，大家不要多問。」

(中時 )