鴻海董事長郭台銘為2020總統大選拋出震撼彈，昨宣布將參與國民黨內初選。一向也被視為可能參選的台北市長柯文哲今受訪時先是表示「讓我們繼續看下去」，接著又說，通常優點跟缺點都是合併在一起，而缺點就是美國、大陸都想影響他，這就有趣了。

對於郭台銘參選，柯文哲今被問到怎麼看此事，以及郭「家大業大」，若出馬參選是否美國、大陸都能接受，勝選機率高？柯先是表示，繼續看下去就好，通常優點跟缺點都是合併在一起，不用講什麼，晚上call in節目先看兩天再來反應。

媒體仍追問，美國喜歡蔡英文總統、大陸喜歡高雄市長韓國瑜，但美陸是否都能接受、喜歡郭台銘？柯文哲才接著說，不過，家大業大的缺點就是美、陸都會想要影想他，哇，這個就有趣了。

至於白綠2020還有沒有合作空間？柯文哲仍重申，深呼吸、放輕鬆、繼續往前走、讓我們繼續看下去；美國、大陸難道不會想影響他？柯僅說，這沒辦法影響他，因為「我什麼都沒有」。

(中時 )