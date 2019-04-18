科風炒股案 四海幫鄒興華逆轉判無罪 11:252019/04/18 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 四海幫份子鄒興華被控在14年前炒作科風公司股票，台北地院認定他犯罪所得高達2億多元，將他重判7年2月，但高院更一審認為，科風公司當時基本面良好且有市場潛力，鄒男選購股票合乎常理，逆轉改判他無罪。檢方不服可上訴。 (中時 ) #科風 #鄒興華 #股票 #炒股 也許您會感興趣 推薦閱讀 上網掰顏清標炒股運毒 2男被起訴 00:422019/04/15 瞎扯顏清標炒股運毒 2男遭訴 04:102019/04/15 社會熱門新聞 人夫拍水龍頭邀功 「全裸小三」入倒影曝姦情 - 社會 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 整復師雙手都在身上 她卻驚覺下體有「其他東西」！ - 男女 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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