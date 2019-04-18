四海幫份子鄒興華被控在14年前炒作科風公司股票，台北地院認定他犯罪所得高達2億多元，將他重判7年2月，但高院更一審認為，科風公司當時基本面良好且有市場潛力，鄒男選購股票合乎常理，逆轉改判他無罪。檢方不服可上訴。

(中時 )