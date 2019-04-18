基隆市環保局為鼓勵市民淘汰二行程機車，並新購電動二輪車，總計每輛最高可補助1萬8500元，希望市民把握機會。（張穎齊攝）

基隆市環保局為鼓勵市民多購買電動二輪車（電動機車或電動自行車），即日起至今年12月31日止，凡購買環保署認可的補助車款、汰舊換新，或是購買經濟部工業局認可的電動機車款、零件等，總計每輛最高可補助1萬8500元，希望基隆市民把握機會。

環保局長賴煥紘表示，即日起至年底，凡購買環保署認可的補助車款，可向環保局申請1300元至3900元補助金；淘汰二行程機車並新購電動二輪車，則可申請3900元至6500元補助金。

賴煥紘說，若民眾是購買經濟部工業局認可的電動機車款，可再向經濟部工業局申請補助金，其中小型輕型電動機車補助7200元、輕型及重型電動機車則是補助1萬元；若購買的電動機車車款所使用之電池芯及其負極材料、電解液、銅箔均為國內產製者，工業局額外再補助2000元，總計每輛最高可補助1萬8500元。

賴煥紘指出，受限於基隆地形多爬坡道路，以往民眾購買電動機車馬力及續航力一直是考量重點，但近幾年新款電動機車已克服馬力及續航力不足等問題，使得民眾購買意願已大幅提升，現階段基隆市電動機車推廣採充電及換電並行方式，並搭配各項補助方案以提升民眾購買意願，市民如有任何問題可撥打服務專線電話02–24660327。

環保局補充，基隆市目前有30處充電站（即30家機車排氣檢驗站），電池交換站有8處，並持續建置中，提供騎乘電動機車民眾臨時換、充電服務，基隆市電動機車充電站地址查詢網址：http：／／210.203.87.112／klepaqw／，市民可多加利用查詢。

(中時 )