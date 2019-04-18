曾到中市沙鹿區某加油站消費的劉姓及林姓消費者，2016年間身在台灣，信用卡竟各在澳洲被盜刷約新台幣5萬多元，向警方報案。經追查發現，加油站楊姓員工與偽造信用卡集團「小方」勾結，側錄客人信用卡內碼資料，每筆資料賣500元。台中地檢署依偽造有價證券罪將楊男起訴。

25歲台中市1家加油站員工楊姓男子，與偽造信用卡集團成員「小方」勾結，加油客戶以信用卡付款時，他在刷卡時，以側錄機錄下信用卡內碼等資料，將資料以每份500元代價賣給「小方」，經非法集團偽造信用卡。

劉姓及林姓消費者在2016年10月先後前往加油，發現信用卡在同年11月底於澳洲的信用卡特約商店各被盜刷約5萬元，兩人向銀行反映遭到盜刷，並報警處理。

楊男到案坦承犯案，檢警調查，被害人信用卡在澳洲被盜刷時間，楊男並未出境，可證明並非他持偽造信用卡盜刷消費，不能認定他涉偽造文書及詐欺罪。台中地檢署依偽造有價證券起訴楊男。

(中時 )