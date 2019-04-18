崔慈悌／台北報導

朝野立委聯手提案要將考試院虛級化，考試委員人數將從上限19人上限砍到剩下3人，考試院長伍錦霖今天在考試院會發表嚴正談話，強調憲法明訂五權體制，如果立法院強行通過有違憲疑慮的法律，破壞文官體制，損及人民權益，他將負起完全責任。

立法院司法法制委員會日前初審通過民進黨立委段宜康提案，將考試委員從19人大幅刪減為3人，任期也由6年改為4年，形同將考試院「虛級化」。

伍錦霖今天在考試院會上發表談話指出，立法院審查考試院組織法的修正草案，對於我國憲政體制及運作可能產生的重大影響，造成憲法賦予考試院的職掌難以有效推動，他表達幾點呼籲：

一、立法院對考試院組織法修正內容固有看法，但是否符合憲法對五權體制的設計，及影響本院有效合宜的運作，所涉者已非單純修法問題。值此時刻，考試院當以嚴謹、務實、負責的態度，審慎研議提出符合憲法規範的適切意見。

二、憲法第88條規定本院委員依法獨立行使職權，考試委員行使職權的範圍，當然以考試院憲定職掌事項為範疇。超然獨立與合議制的考試院，是憲政的設計與傳統。考試委員依法獨立行使職權係其職權行使的立場與態度，合議制則是以多數決方式做成決策，兩者並無矛盾，且相輔相成，缺一不可。

三、立法院為國家最高立法機關，本於職權行使的立法權，考試院自當給予高度尊重。但憲法第87條明定本院就職掌事項，得向立法院提出法律案的提案，自行憲迄今逾70年，皆由所屬部會研提草案函陳本院，經由合議制的院會決議後，函請立法院審議。該運作模式不僅屬憲政設計，且係因考試院憲定職掌的國家文官重要典章制度，須經由合議制運作，廣納多元意見。

四、值此國家面臨憲政體制運作危機及可能的重大變革和衝擊之際，他再次懇切籲請各憲定機關，應本五權分治、平等相維、互相尊重的原則及精神，行使憲定職掌。

他也懇請副院長、全體委員及同仁，都能盡心盡力，全力捍衛考試院憲定職掌及運作。如果最後立法院強行通過有違憲疑慮的法律，破壞文官體制，損及人民權益，「本人將負完全責任」。

(工商 )