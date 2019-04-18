繼《老炮兒》之後，大陸導演管虎的新作《八佰》今天（4月18日）公布新海報及首支預告，宣布定檔7月5日，進軍暑期檔。

該片取材1937年10月淞滬會戰最悲壯一役，時任第262旅旅部參謀主任兼任第524團中校團附的謝晉元奉命率領第88師524團一營堅守閘北四行倉庫，掩護主力部隊撤退，為了迷惑敵人，他對外宣稱有八百人，史稱「八百壯士」。

為重現這段歷史，管虎和眾主創花了10年準備，4年製作，以1：1實景還原四行倉庫一役的實景，耗時1年半完成；為了真還原戰場的壯闊，管虎也首次以IMAX攝影機全程拍攝，不僅是大陸首次，也是美國好萊塢之外的首次嘗試。

今天釋出的海報，畫面中的五層建築就是四行倉庫，面前是數萬驕狂的日寇，身後是隔河守望的同胞。1937年10 月的4個晝夜裡，日軍發動十幾輪瘋狂的進攻，也沒有推進一步。八百壯士無懼生死，用血肉築成了上海淪陷前最後一道堡壘。

這場戰鬥也是人類戰爭史上第一場有觀眾的戰爭。在北岸血戰之時，南岸的市民、難民、各國媒體、租界駐軍隔岸觀火，甚至有賭場為對岸的勝負開出了盤口。

(旺報 )