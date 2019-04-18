基隆有遛狗民眾讓寵物隨地大小便，公園變得臭氣薰天。（游昊予攝）

基隆市仁愛區公所前去年底落成一座小公園，是當地人休閒、散步的場所，但近日卻有民眾爆料，有愛狗人士到該處散步時，讓狗狗隨意便溺，導致公園臭氣薰天，附近的住戶都十分困擾。區公所表示，會要求廠商進行清潔。

走進公園，一陣屎味隨即撲鼻而來，通往溜滑梯的台階上，赫然留著一坨狗大便，附近民眾抱怨，很多人帶寵物來這裡散步都不清大便，狗狗隨意尿尿在草地、沙坑也不管，上前制止也沒有用，甚至會被罵「沒有愛心」，雙方已經發生數次衝突。

1名婦人表示，公園剛蓋好的時候，還會有人帶小孩來這裡玩，但後面有愛狗人士每天會牽4、5隻狗來大便，現在公園裡的小土丘和沙坑都充滿著臭味，人就愈來愈少了。

當地里長表示，這附近遛狗的人很多，大多在晚上出沒，雖然自己張貼了告示牌，呼籲民眾要清理狗便，但效果十分有限。

據了解。該公園原是成功國小舊宿舍，市府於2016年向內政部營建署爭取經費，將其改建為公園，並由仁愛區公所維管，沒想到落成不到1年，就被缺乏公德心的民眾搞得烏煙瘴氣。

仁愛區公所表示，每天都會請承包商清理公園，針對特定臭味問題，會立即要求廠商前往現場進行清潔，同時呼籲民眾發揮公德心，共同維護環境清整潔。

(中時 )