示意圖。(達志影像)

長年旅居美國的張姓女子，前年二月返台為老父操辦喪事，不滿黃姓繼母未現身父親身後事，氣得上門理論，卻被黃的兩名兒子打到骨折，憤而提告求償，台北地方法院民庭審理後認為，法官認為縱然被告有錯，但張女會被毆傷，是她不知台灣有「夫妻不相送」的民間習俗，進入後媽家質問對方「是否還要改嫁」，本身也有過失，基於過失相抵原則，認定張婦應負一成責任，判被告應賠償43萬多元。本案可上訴。

張姓女子提告指稱，因黃姓繼母未參與父親身後事，2017年2月28日晚間6時許，前往繼母家大聲質問，卻遭繼母的兩名兒子架出門外摔落在地，導致肩膀受傷、鎖骨骨折等，提告求償醫療費、看護費、往返醫院車資、精神慰撫金、不能工作損失、機票費用等，共148萬餘元及美金3萬6465元。

法官審理後認為，即便被吿兄弟打人有錯，但張女所以會被毆傷，是因她不知台灣有「夫妻不相送」的民間習俗，進入繼母家質問「是否還要改嫁」，導致繼母當場氣憤不已，且繼母兒子也先向告知，「如果妳不好說話我就請妳出去，這是我家」，但婦人仍不顧身在別人家中，繼續質問繼母，如果不是張女羞辱繼母或拒聽從繼母兒子警告，不至被維護母親的兒子架出門外受傷，本案適用過失相抵原則，張女應自負一成責任。

法官審酌後，判挨告的蔡姓兄弟要賠醫療費、看護費、往返醫院車資與精神慰撫金，共43萬多元。刑事部分，蔡姓兄弟被依家暴傷害罪，判拘役55日，可易科罰金確定。

(中時 )