上衣左胸前繡有「霹靂小組」字樣及「特勤隊徽」，加繡有「臺中市政府警察局霹靂小組」及「藍白紅相間閃電」臂章。（張妍溱翻攝）

全國警察新制服18日正式換裝上路，「藏青色專業戰術型」與保安警察大隊特勤中隊員警原先藏青色「霹靂制服」幾乎改變不大，主要差別在於後者上衣左胸前繡有「霹靂小組」字樣及「特勤隊徽」胸章及臂章來辨識。

新式行政警察制服強調機能性，採用彈性布料，並針對冬、夏2季不同需求，強化保暖及通風透氣的特性，且增加許多收納口袋，貼心的設計方便員警放置筆記本、鑰匙及手機等小東西，同仁試穿後都相當滿意，也感覺這套制服看起來更為年輕帥氣有活力，伸展也更為靈活舒適，符合執勤需求。

而素有「警察中的警察」美稱的特勤員警，也就是俗稱的霹靂小組人員所穿著的霹靂操作服，原本即是針對執行特殊任務，例如攻堅、攀降及近身戰鬥所設計，布料同樣具有耐磨、伸展性良好的優點，

本次所換裝的新制服外觀上與特勤員警制服顏色及樣式均十分相似，主要差別在於後者上衣左胸前繡有「霹靂小組」字樣及「特勤隊徽」，另外右邊袖子也增加繡有「臺中市政府警察局霹靂小組」及「藍白紅相間閃電」臂章，稍加留意就可清楚識別兩者的差異。

保安警察大隊大隊長陳家銘表示，藉由新制服的換裝，保安大隊為市民大眾提供更優質的警政服務，持續落實線上巡邏盤檢勤務，以彰顯保大的核心工作價值，並將打詐、掃毒、肅槍及取締酒駕列為現階段執行重點，為市民打造安全、安心的宜居城市而努力。

(中時 )