年僅24歲的旅美投手曾仁和，上周遭小熊放入指定讓渡(DFA)，之後宣布直接釋出。不過他的好身手依舊吸引許多球探關注，遭釋出不到6天，傳出遊騎兵確定與曾仁和簽小聯盟合約的好消息，目前曾仁和已向遊騎兵3A延長春訓報到，繼續為大聯盟之路打拚。

「土虱」曾仁和在2013年以162.5萬美元與小熊簽約，在台灣球員中名列第四，僅次於曹錦輝、林子偉及王建民，並在2014、2017年兩度獲得小熊小聯盟年度最佳投手。

不過自2018年起，曾仁和陷入大低潮，小聯盟3A先發共26場，繳出2勝15敗、自責分率6.27的慘澹成績。不過儘管自去年起處境艱難，但曾仁和過去在小聯盟的優異表現，以及僅24歲的年紀，未來在美國職棒依然有一拚上大聯盟的機會。

據了解曾仁和遭釋出後，曾有多支球隊展現出網羅曾仁和的興趣，經審慎評估後曾仁和及經紀人波斯拉決定簽約遊騎兵小聯盟，而遊騎兵目前兩位投手孟德茲（Yohander Mendez）沃奎茲（Edinson Volquez）有傷痛在身，而且遊騎兵一直在加深牛棚深度，因此持續尋覓適合的投手，再加上遊騎兵和小熊不同的是不以進季後賽為今年目標，因此在3A打拚的曾仁和若穩定表現，上大聯盟的機會也不低。

(中時電子報)