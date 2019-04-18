國民黨新北市立委初選18日公告，22日起至24日，開放第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）與第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）登記參選。

目前第一選區表態者，包括前立委吳育昇與國民黨發言人洪孟楷，第十二選區則有律師簡榮宗、前台北市副市長李永萍與國民黨中央委員徐正文，競爭激烈。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，這兩區將在22日起至24日開放領表登記，5月1日前完成民調與政見發表會協調，目前兩區表態參選的意願頗高，最可能會採民調方式決定人選。

另國民黨在第二（蘆洲）、第三（三重）與第四（新莊）屬於艱困選區，目前尚未開方登記領表，地方人在徵詢相關人選。

而第五選區僅黃志雄登記參選，第六選區（板橋西區）本有議員林國春與周勝考登記，經過協調，周勝考17日放棄競選立委，確定由林國春出線；第七選區（板橋東區）則僅有立委柯志恩登記，確定由她出馬。

第八選區（中和）有張智倫對上新北市議員邱烽堯，目前進入協調階段；第九選區（永和）現正在進行民調，由立委林德福對上新人李旨揚，結果將在20 日出爐。

第十選區（土城、三峽）本有前立委李嘉進與議員林金結登記，最後李嘉進退選，確定由林金結出馬；第十一選區（新店）則確定由立委羅明才爭取連任。

(中時 )