每逢假日，全國夜市商圈的金融機構自動櫃員機，是車手最活躍的地點。（張穎齊攝）

每逢假日，全國夜市商圈的金融機構自動櫃員機，是車手最活躍的地點。（張穎齊攝）

台灣詐騙集團的車手無所不在，基隆警方根據以往紀錄，推算出車手可能出沒時間和提款熱點，進行埋伏守候，13日晚間果然順利抓到1名來自桃園市的陳姓車手，當場在他身上起出至少90多萬元的提款卡贓款和現金20多萬元，總計近130萬元，警方遂將陳男聲押獲准，目前還在深入擴大追查中。

基隆市一分局延平派出所警方13日晚間，駕駛警車悄悄在基隆廟口附近3家金融機構埋伏守候，發現可疑的陳男後，3名員警一擁而上，當場在陳男身上起出將近20多萬現鈔，身上攜帶的多張提款卡，以及還來不及提領的90多萬元，警方認為他是車手還兼車手的頭頭，於是帶回所內調查。

警方調查，陳男沒有任何不良紀錄，但因涉嫌詐騙，遂將陳男聲押獲准，目前還在深入擴大追查中。

警方表示，每逢假日，全國夜市商圈的金融機構自動櫃員機，是車手最活躍的地點，因為可利用人潮作為掩護。警方在金融機構旁掛上巡邏箱，作為警告車手之用，並派員便衣守候，目前仍積極布線追查幕後的詐騙集團。

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(中時 )