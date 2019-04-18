高雄市知名的高檔鐵板燒「家蒂諾」餐廳，遭員工爆料用「鴨肝」混充要價6000元的「鵝肝」套餐，高雄分院將女老闆李佩珍依詐欺取財等罪，判處有期徒刑1年6月。

李佩珍2013年10月間在高雄市鼓山區開設知名餐廳「家蒂諾鐵板燒」，菜單陳列量稀價高的「鵝肝」，吸引來客點用，2016年9月9日，一對盧姓夫婦客人用，花了7216元點了「鵝肝」套餐花，隔月上網卻發現「家蒂諾鐵板燒」吳姓員工爆料，「鵝肝」竟是「鴨肝」假冒，經向家蒂諾求證始知受騙，怒提出告訴。

李女出庭時辯稱，由於「鵝肝」產地發生禽流感無法進口，因而提供同等級「鴨肝」販售，並在教育訓練時均告知員工需詳細向顧客說明以「鴨肝」代替，否認犯行。

高雄地院調查，家蒂諾鵝肝套餐賣出3500多份，總金額逾1558萬元，一審將李佩珍判刑1年6月，李女不服上訴高雄高分院，2審合議庭維持一審原判，駁回其上訴。

(中時電子報)