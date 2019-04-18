結束訪美，高雄巿長韓國瑜18日回到巿政府鳳山行政中心，被媒體堵訪時，他說，所有要參加總統大選國民黨黨內初選的已經有4位了，他不可能表態支持任何一個人，最重要的是他們要告訴台灣人民，要幫台灣人民做什麼，也祝福他們心想事成。

被問到出國前有沒有寫信給國民黨主席吳敦義，表達希望被徵召的意願？韓國瑜說「絕無此事、絕對沒有寫信給吳主席」，不曉得這麼多謠言哪裡來，他再重申，絕對沒有這件事。

對於郭台銘參選後，他講過天塌下來2個人頂，韓國瑜解釋，他所觀察的2020絕對是中華民國生死存亡保衛戰，郭台銘董事長出來選總統，除了對2020總統大選表達高度興趣與參選決心，也願意用肩膀來挑負捍衛中華民國的責任。

韓國瑜說，之所以半開玩笑的口吻講，是因為過去一段時間他個人的壓力是非常巨大。他才剛選上高雄巿長，要把高雄巿政做得非常好，讓高雄巿民長期以來經濟的疲軟能夠得到重新的振奮。

被追問這是支持郭台銘，還是郭韓配、韓郭配也是個選項？韓國瑜則說，這個問題太單一了，目前已經有3人表達要參選總統大選的國民黨初選，他怎麼可能表態支持任何一位、絕無可能。

(中時 )