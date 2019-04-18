為擴大網羅人才法務部調查局進軍校園徵才博覽會，23日將在世新大學「擺攤」，向青年學子介紹調查局業務，現場並舉辦有獎徵答，備有鑰匙圈、環保袋等小禮物作為獎品。

調查局為了擴大徵才，讓在學的學生了解調查局，並投入調查局工作，近年來陸續在校園徵才博覽會中擺攤行銷，介紹調查局工作內容，透過近距離互動及宣導，讓學子們對調查局局有更深的瞭解並提升自我考試動機。歡迎對調查局工作有興趣的年輕學子參加。

(中時 )