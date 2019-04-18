徵才博覽會搶人才 調查局世新擺攤 12:172019/04/18 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 調查局將在徵才博覽會擺攤搶人才。(本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為擴大網羅人才法務部調查局進軍校園徵才博覽會，23日將在世新大學「擺攤」，向青年學子介紹調查局業務，現場並舉辦有獎徵答，備有鑰匙圈、環保袋等小禮物作為獎品。 調查局為了擴大徵才，讓在學的學生了解調查局，並投入調查局工作，近年來陸續在校園徵才博覽會中擺攤行銷，介紹調查局工作內容，透過近距離互動及宣導，讓學子們對調查局局有更深的瞭解並提升自我考試動機。歡迎對調查局工作有興趣的年輕學子參加。 (中時 ) #調查局 #徵才 #學子 #工作 #博覽會 也許您會感興趣 推薦閱讀 育達科大 辦首屆外籍生實習博覽會 04:092019/04/14 南投縣政府結合廠商 4／17縣府大廳聯合徵才 21:292019/04/14 求才若渴 宜縣推就業獎勵金 04:102019/04/15 花東就業博覽會 初步媒合六成 04:092019/04/16 《產業》海底撈在台續展4店，營收拚達24億元 15:402019/04/16 陸外交部證實 梵蒂岡將派代表赴京出席世園會活動 17:152019/04/17 經濟部助企業找人 5千職缺周六放出 16:562019/04/17 全聯棉棉博覽會 「蘋果麵包」49折起 19:032019/04/17 全聯棉棉博覽會 馬卡龍色、花香款49折起 02:492019/04/18 官僚文化侵噬陸互聯網企業 04:092019/04/18 社會熱門新聞 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 人夫拍水龍頭邀功 「全裸小三」入倒影曝姦情 - 社會 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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