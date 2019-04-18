新北市環保局推廣有機校園多年，目前補助34所新北市學校設置廚餘回收設備或建置有機溫室，環保局陸續舉辦成果觀摩活動，展示推動的成果，為鼓勵更多學校辦理自主堆肥並納入教學，邀請各學提出自主堆肥設施的建置補助申請，到4月底截止。

環保局表示，昨來自新北各學校共20位老師一起觀摩八里長坑國小自主堆肥的蚓菜共生設備，希望藉由學校之間的互動交流，將成功的經驗複製到新北市各級學校，提升各學校推動自主堆肥工作的信心及破除堆肥工作困難的迷思。

學生產生的廚餘如果能夠在校園裡處理完成，不但可減少環境負荷壓力，廚餘轉化成的肥料也可以增加校園植物的養份，讓學校樹木花草更加茂盛。

另也有部份學校利用廚餘堆肥在校園內種植有機蔬菜供應營養午餐部份蔬食，讓學生吃的健康，學校也可以與鄰近社區合作，產生的肥料也可以互用互惠。

環保局將於19日在深坑國小、26日在汐止區金龍國小及30日在雙溪區上林國小，辦理另外3個場次有機校園堆肥設施參訪觀摩活動，整合實務教學結合體驗活動，從歡迎各學校及有興趣的社區一起報名。

(中時 )