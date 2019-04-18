鴻海集團董事長郭台銘宣佈要參選國民黨內總統初選，台中市長盧秀燕今天受訪時表示，國民黨本來就是個開放民主的政黨，只要符合黨意跟民意，能夠把國家帶往正確的方向，同時讓人民經濟發展好轉、兩岸和平，都會是我們支持的候選人。

盧秀燕表示，昨天議會結束後，她還有去跑行程，她聽到很多民眾，尤其是藍軍的支持者有特別在討論這個議題；剛才開會議員們也有不同的意見，她也請大家各自表述。

盧秀燕說，國民黨本來就是個開放民主的政黨，對於我們總統的候選人產生大家都很關心，但是每個人都可以有不同意見，我在跑行程的時後聽到很多，大家都說國民黨總統候選人的產生「高潮迭起」，一咖比一咖更大咖，不過大家對國民黨到目前為止的表現，都給予蠻多鼓勵。

盧秀燕指出，我們還會出奇兵，大家認為國民黨在檯面上的這些候選人都是強棒，第一個代表我們改革有成，不像以前找不到人，而是強將如雲，而且一咖比一咖更大咖，這是民眾的形容；再來就是覺得說國民黨看起來有在出奇兵，總而言之對我們給予很多的鼓勵。

盧秀燕說，至於韓國瑜、朱立倫、郭台銘間的話，我想我們是民主政黨，黨的機制及民意非常重要，所以我再次重申，我個人不代表議會議員，他們會各自表述，只要是符合大多數黨員的態度、符合我們的民意，我們都會支持，至於是哪一位我覺得都可以接受，只要符合黨意跟民意，能夠把國家帶往正確的方向，同時讓人民經濟發展好轉、兩岸和平，都會是我們支持的候選人。

(中時 )