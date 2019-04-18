Coach Paul giving Mike D'Antoni some tips pic.twitter.com/yVujatOZAy — The Render (@TheRenderNBA) 2019年4月18日

18日這場火箭與爵士季後賽首輪第2戰，令人感受不到季後賽氛圍，因為火箭首節就靠哈登火力取得領先，更一路大幅領先到比賽結束，最後以118比98狂掃爵士，取得2勝0敗優勢，哈登更拿32分、13籃板及10助攻的今年季後賽首次大三元！

火箭開賽就靠哈登首節猛轟17分，打出誇張28比9開局攻勢，完全沒把爵士防守放在眼裡，儘管爵士次節嘗試反攻，卻在哈登重新上場後，再次無力阻擋火箭攻勢，打完上半場，火箭70比44大幅領先，也讓此役打得不像季後賽！

上半場就摘25分、7助攻與7籃板的哈登，第3節持續幫助火箭保持20分以上領先，儘管看來大局底定，火箭總教練丹托尼仍在最後8分鐘把哈登換上，也讓哈登順勢完成季後賽生涯第3次大三元，擺明要幫他「做」出大三元。

或因比賽勝負太早宣告底定，火箭場邊接連出現詭異畫面，先是保羅在場邊拿戰術板畫戰術給丹托尼看，接著換成哈登坐在板凳席上，拿著平板電腦跟卡培拉、塔克兩名隊友討論戰術，看來火箭真正負責調度的人選真的有夠多的。

哈登全場投24中11，含三分球13投6中，雖拿大三元，卻也發生8失誤，差點變成尷尬的失誤大四喜，保羅17分、4籃板及3助攻，塔克與艾瑞克戈登各拿16分，接下來第3戰21日將到爵士主場進行，爵士必須趕緊振作了。

(中時電子報)