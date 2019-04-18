交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》103條之1，其中「小客車租賃業需以一小時作為收費標準」等同阻斷Uber與租賃業的合作，引爆全台代僱駕駛怒火，網路叫車平台自救會今公布最新民調，顯示7成受訪者不支持修法，預計將在周日動員上凱道發動抗爭。

經交通部修改後的《運管規則》103條之1，限制租賃車不得巡迴攬客、排班，且計費要以小時為單位，限制Uber與代僱駕駛出路，衝擊全台上萬代僱駕駛生計。Uber更揚言，修法通過將重新評估在台營運，暗示退出台灣市場。目前距離預告修法截止日只剩8天。

「網路平台叫車代僱駕駛自救會」委託TVBS民意調查中心，進行「網路叫車APP服務滿意度及政府管制議題調查」，調查時間為4月8日至11日，有效樣本數為1072份。

民調結果顯示，針對本次修法「小客車租賃業需以一小時作為收費標準」，有70.9％的受訪者不贊成；對於是否應修法增列網路叫車APP服務，79.3％受訪者認為交通部推動修法新增類別，來管理網路叫車APP服務，只有14.1％認為不應該，顯示多數民眾認為政府應訂定新的管理規範，以因應新的營業型態。

Uber、小客車租賃公會、叫車平台代僱駕駛自救會11日舉行記者會，批評交通部103之1修法跟不上時代。自救會發言人李威爾說，修法傷害司機最深，交通部卻把門關起來，不願跟司機談，計程車、租賃業都需要司機，兩業的司機共同目標有三個，「更多客人、更少耗油、更低維修成本」，修法卻沒有站在司機角度，反而扼殺司機收入提升、車子使用效益變高機會，可說是惡法。

李威爾表示，政府可以忽視1萬名Uber司機，但不能忽視300萬名消費者的選票，「不會讓政府輕易犧牲掉我們」，4月底一定上凱道抗爭，呼籲撤回修法。

據了解，自救會已經申請到4月21日交通部周圍的路權，極有可能選在這天上街。

(中時 )