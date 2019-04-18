據世界衛生組織（WHO）估計，憂鬱症困擾全球超過3億人，台北科技大學機械工程系教授劉益宏率領團隊鎖定憂鬱症，首創以人工智慧技術開發智能腦波輔助診斷系統，確診率達8成，獲得仁寶電腦投資成立資本額6000萬元的新創公司「宏智生醫科技」，產學攜手布局智慧醫療。

憂鬱症是造成人類失能、加重社會整體負擔的頭號疾病，目前憂鬱症的診斷仍仰賴醫師問診，必須具備足夠多的特徵症狀、足夠長的持續時間以及足夠影響個案原本功能的嚴重程度，才能確診。

劉益宏表示，北科大研究團隊開發的智能腦波輔助診斷系統，可快速評估憂鬱症，成為專業醫療人員在心理健康篩檢及臨床上的得力幫手，而這套系統在國內外都沒有競爭對手，也是仁寶電腦唯一投資頸部以上的智慧醫療項目。

劉益宏提到，憂鬱症患者大腦前額的皮質區，活動顯著薄弱，導致情緒調控力下降，無法排解負面情緒，憂鬱症更讓人腦皮質邊緣的海馬迴體積萎縮1至2成以上。

劉益宏團隊因此將以腦波信號處理及人工智慧輔助診斷技術為核心，目標是開發腦波輔助診斷醫療服務。目前已開發的憂鬱症腦電輔助診斷核心演算法，已於國內外頂尖醫學中心通過臨床醫學實證，判斷憂鬱症的準確率達8成。

北科大表示，「宏智生醫科技」結合腦波感測、人工智慧、腦科學技術，先行開發用於憂鬱症腦波輔助診斷的智能設備及雲端服務平台，預計2020年底前完成產品測試，並在2021年產品上市。屆時除了憂鬱症，還將會陸續推出早期阿茲海默失智症及注意力不足過動症ADHD腦波評估等功能，搶占智慧醫療商機。

仁寶電腦總經理翁宗斌表示，國內潛在憂鬱症有200萬人，許多病患並不認為自己罹患憂鬱症，並且醫學也無從判斷，才會決定開發AI醫療系統來協助診斷。

不只在臨床及學術上嶄露頭角，劉益宏團隊的技術成果已獲國內創業不少獎項，包括2017年科技部指導的創新創業激勵計畫（FITI）首獎「創業傑出獎」、2018年科技部台灣科技新創基地（TTA）厚科技創新創意實現平台輔導的優秀團隊，並受TVC科技新創育成加速器輔導。

(旺報 )