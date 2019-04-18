男凌晨徒步國1台中段 遭兩車先後輾斃命 12:192019/04/18 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 自小客車右前不慎撞上胡男，車頭嚴重凹陷。（翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 57歲胡姓男子今天凌晨零時許，不知何故獨自走上國道1號南下177.5公里處，不慎先後遭由葉及賴男駕駛的自小客車輾過，胡男當場彈飛到外側減速車道，命喪輪下，警方目前正在釐清事故原因。 (中時 ) #凌晨 #小客車 #客車 #原因 #車道 也許您會感興趣 推薦閱讀 貨車撞電線桿阻交通 警攔車化解危機 10:372019/04/14 3網友青山漁港潛水抓魚 1人溺斃 12:012019/04/14 薛之謙甜蜜牽手吳宗憲 喊話下回凌晨3點攻蛋 20:082019/04/14 嘉義女作家顧德莎15日凌晨癌逝 10:582019/04/15 普悠瑪又出事！轎車遭撞車屁股被削掉 鐵路雙向封閉 23:092019/04/15 進站太靠內側！大貨車撞翻加油站 09:032019/04/16 紓解車流蘆洲永安南路、板橋環河路增設左轉車道 19:262019/04/16 永安南路增設左轉上橋車道 04:102019/04/17 影》感情糾紛預告縱火 幸無人傷亡 10:212019/04/17 男持鐵棍凌晨搶超商 警迅速破案 09:422019/04/18 社會熱門新聞 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 人夫拍水龍頭邀功 「全裸小三」入倒影曝姦情 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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