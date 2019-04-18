曾在三立選秀節目《超級偶像》第5屆拿下第4名的吳海文，18日在臉書透露同屆第10名、年僅31歲的蔡東儒離世的消息，當年的節目主持人利菁人正在美國，聽到消息感到很驚訝很難過。
利菁表示，那屆第一名是艾怡良，而舞台上的蔡東儒是比較希望少訪問點、全心專注在好好唱歌的比賽選手，所以對他印象比較不深，但印象中最深刻的一次是他的煙燻妝，有次他化煙燻妝上台，有種陰柔的特色，當時陳珊妮就告訴他「你非常適合煙燻妝」。
利菁有感而發地說，有才情志向的年輕人，對他們來説「等待機會」才是最大的難關，需要極大的耐心，也最難熬；當音樂這條路需求市場只有這麼大的時候，希望年輕人知道，唱歌不是永遠唯一的職志，世界很大，可以先另外找一條路，把唱歌當成好玩的興趣，就好像你先把飛機停在跑道上，先去發展別的路，等到有一天有機會，還是可以再回來唱歌，回到你的跑道上開飛機。
發生這件事情，感到很遺憾，希望他安息一路好走RIP。
●蔡東儒臉書16日最後貼文：
對不起，真的好累好累喔。
我想不到辦法度過它，
我把唯一的出口給堵住了。
那些黑暗期一直如影隨形，
我說的任何一句話都不會再被相信了，
不論我未來可以成為多好的人。
我毀掉了自己的逃生口。
假裝自己越來越好，
過著正常的生活，
真的好辛苦。
我有很在乎跟很愛的人，
但是對生命的熱情已經燃燒殆盡，
我的表現怎麼樣也沒辦法讓人滿意。
然後當我發現自己對於身邊，
愛我的關心我的人來說是個累贅的時候。
我終於明白
自己可以好好休息了，
撐了這麼久，
終究沒有讓自己成為任何人幸福的原因，
只讓人擔憂、傷心、憤怒、失望。
真的對不起，我想要好好的睡一覺了。
●再給自己一次機會
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）
生命線協談專線：1995
張老師專線：1980
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。