曾在三立選秀節目《超級偶像》第5屆拿下第4名的吳海文，18日在臉書透露同屆第10名、年僅31歲的蔡東儒離世的消息，當年的節目主持人利菁人正在美國，聽到消息感到很驚訝很難過。

利菁表示，那屆第一名是艾怡良，而舞台上的蔡東儒是比較希望少訪問點、全心專注在好好唱歌的比賽選手，所以對他印象比較不深，但印象中最深刻的一次是他的煙燻妝，有次他化煙燻妝上台，有種陰柔的特色，當時陳珊妮就告訴他「你非常適合煙燻妝」。

利菁有感而發地說，有才情志向的年輕人，對他們來説「等待機會」才是最大的難關，需要極大的耐心，也最難熬；當音樂這條路需求市場只有這麼大的時候，希望年輕人知道，唱歌不是永遠唯一的職志，世界很大，可以先另外找一條路，把唱歌當成好玩的興趣，就好像你先把飛機停在跑道上，先去發展別的路，等到有一天有機會，還是可以再回來唱歌，回到你的跑道上開飛機。

發生這件事情，感到很遺憾，希望他安息一路好走RIP。

●蔡東儒臉書16日最後貼文：

對不起，真的好累好累喔。

我想不到辦法度過它，

我把唯一的出口給堵住了。

那些黑暗期一直如影隨形，

我說的任何一句話都不會再被相信了，

不論我未來可以成為多好的人。

我毀掉了自己的逃生口。

假裝自己越來越好，

過著正常的生活，

真的好辛苦。

我有很在乎跟很愛的人，

但是對生命的熱情已經燃燒殆盡，

我的表現怎麼樣也沒辦法讓人滿意。

然後當我發現自己對於身邊，

愛我的關心我的人來說是個累贅的時候。

我終於明白

自己可以好好休息了，

撐了這麼久，

終究沒有讓自己成為任何人幸福的原因，

只讓人擔憂、傷心、憤怒、失望。

真的對不起，我想要好好的睡一覺了。

●再給自己一次機會

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(中時 )