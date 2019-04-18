大學申請入學進入二階面試甄試，有家長團體表示今年申請入學甄試「史上最慘烈混亂」，因為學測缺乏鑑別度，加上今年5選4，造成同分人數太多，競爭激烈，「有學校要求簽第一志願切結書」；許多非都會區社區高中學生6個志願都落空。招聯會回應表示，家長團體希望增加志願數，但志願數增加其實前段班學生「重複錄取」的情形更嚴重。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部跟招聯會多次宣傳，大學甄試絕對不能以「把校系當第一志願」來做交換條件，如果確有此事，教育部一定會嚴懲，包括扣減招生名額和獎補助金額，還會追究相關人員的疏失。但他也呼籲，如果沒有確實事實，絕對不能以訛傳訛，因為這樣打擊到招生的誠信。

全國12年國教家長聯盟18日在立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲立委關心這場史上最慘烈混亂的申請入學甄試。家長聯盟表示，由於今年採5選4且學測15級分沒有鑑別度，造成同分者太多，進入二階甄試之後果然出現許多亂象。

像是因為二階人數太多，有學校取消面試而只用書面備審資料，黑影幢幢；還有大學科系要求考生簽切結書填第一志願以交換正取資格；有大學科系因為不堪應付太多面試學生，乾脆把評選工作全部交給招生辦公室。此外今年高分群往下占了名額之後，很多社區高中學生6個志願都落空。

萬芳高中劉同學指出今年5選4，落點不準，大家只好填務實或保底志願，很多人還落榜，像他們學校一半的人只上一兩間；他認為學測各科只有15級分，缺乏配套。

十二年國教家長聯盟副理事長陳綺貞表示，招聯會不該讓繁星生、個申學生與指考學生對立；另有教師與家長泣訴，今年考生難以估算落點，不得不往下填保底志願，社區高中尤為嚴重，呼籲招聯會重視弱勢生權益。

家長聯盟重申4項訴求：學測級分從15級分增加到30級分；個申志願數上限增加到12個；繁星和指考都不能占用指考名額；指考名額不能低於總額一半。

招聯會回應表示，志願數增加，代表每個考生可以申請的校系數增加，高分群重複錄取的情形將變多，反而讓弱勢學生更弱勢。且校系缺額又連動到篩選倍率，以及大學甄試負擔加重能否承受等，多個因素息息相關。

(旺報 )