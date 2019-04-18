超過30年未換的警察制服，去年透過警民共同票選決定採用「藏青色專業戰術型」為新式警察制服款式，台南市警局善化警分局新市分駐所巡官施光哲、警員黃依璇及義警隊員顏渝臻18日早上在新市國小前共同執行「護童專案」勤務，許多學童與家長看到警方的新制服都表示非常漂亮、帥氣、好看。
警員黃依璇說，新式制服穿起來很舒適，惟褲子寬鬆有彈性的設計剛開始會覺得有些不習慣，可能是以前的制服褲太過於貼身，整體上感覺很不錯。
在場執勤的義警隊員顏渝臻也表示，非常期待協勤民力的制服也能有所改變，對於警方新式制服的貼心設計更是讚不絕口。新市國小導護老師也頻頻誇獎新式制服很符合現代感。
巡官施光哲也說，「這套新制服，將讓我們在執法時堅定信念、面對眼前的危險也能在所不辭，它帶給我們的是使命與無懼。」謝謝舊制服陪他們走過無數的歲月，他們將穿著新制服，繼續勇往直前。
(中時 )
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