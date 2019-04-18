坊間一直有吃粥養胃的觀念。中醫師指出，胃痛有多種原因，不是每個腸胃不適症狀都能吃粥，尤其像是胃潰瘍患者，流質的粥更容易刺激胃酸分泌，吃粥反會加劇症狀惡化。

《ETtoday》報導，中醫師賴睿昕指出，中醫治療胃痛臨床辨證分虛實兩類，「實證」屬於吃東西不節制，喜歡冷熱食物交替，疼痛部位會因按壓而疼痛加劇，多屬於消化性潰瘍或急性胃發炎；而「虛證」的疼痛部位反而會因按壓而緩減，在現代醫學多屬於慢性萎縮性胃炎。

賴睿昕指出，若胃痛是因腸胃消化不良，那可多吃易消化的食物，小米粥是很好的調養食品，腸胃炎也可吃清淡的稀飯，但若是胃潰瘍等其他因素引起胃痛，流質的粥會稀釋胃酸，反而刺激胃分泌更多胃酸，加劇症狀惡化，最好依循專業醫師診斷。

賴睿昕提醒，想養胃最好的方式，就是減輕腸胃的負擔，首要減少攝取刺激性食物，如咖啡、濃茶等，另外，也要避免吃過硬、過酸、過辣、過冷、過熱等食物，易導致胃酸分泌產生胃痛，她建議，可選擇山藥來健脾補腎，而小米、粳米、薏米等都也有養胃功效。

(中時電子報)