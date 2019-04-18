警方當場起出空氣槍、手機、銀行帳簿、貸款資料等贓證物。（盧金足攝）

警方調查發現，職業軍人薪俸固定，信貸易過關，成為暴力集團犯嫌下手的肥羊。（盧金足攝）

職業軍人受騙後，以為可以投資快速發財，結果被騙一場空。（盧金足攝）

暴力集團對其他想脫離組職成員以棍棒毆打，或強灌不明液體，警方表示，「管理的手段相當粗暴、囂張！」（盧金足翻攝）

暴力集團在網路利誘投資。（盧金足翻攝）

嘉義地區某軍事單位發現營中士兵遭不法犯罪集團假藉投資借款辦理貸款，利誘投資350萬可以拿回500萬，加送一台車，很多軍人心動投資，卻收不到利息，欲索還投資金額反遭恐嚇毆打，強簽本票，刑事警察局中部打擊犯罪中心與嘉義、台南檢警單位調查蒐證，拘捕32歲林姓等19名犯嫌到案，警方調查30多人受害，詐騙金額上千萬，被騙軍人拿不到錢，還揹了一屁股房貸、車貸，職業軍人薪俸固定，信貸易過關，成為犯嫌下手肥羊。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊副大隊長謝有筆指出，犯嫌鎖定職業軍人，以辦貸款、車貸房貸、信用貸款投資，允諾他們有一定的報酬跟利益，但等了一段時間之後，沒有得到該有報酬，想要索回當初投資金額，暴力集團成員恐嚇要求簽本票，做為投資損失賠償。

「很多是藉由軍中同袍介紹，遭受到不法集團設局詐騙」，謝有筆指出，受騙軍人向軍方反應後，中部打擊犯罪中心接受舉報之後，成立專案小組深入追查，該不法集團以林姓主嫌為首，在嘉義地區自稱是某角頭老大的手下，平常擁槍自重，利用網路行銷詐騙的高報酬投資計畫，或經由友人介紹找到被害人。

警方調查，被害人被說服之後，不法集團成員會帶他們到銀行或當舖貸款，或是向電信公司申辦手機門號轉賣等方法進行詐騙，偵辦過程發現，不法集團使用暴力還有恐懼手段來管理成員。

若不依照詐騙手法行騙，要脫離該組織，林姓主嫌就會私設刑堂，且誣陷該成員吞沒財務，要求其他同夥以棍棒毆打，或強灌不明液體，將傷害他的影片傳給家屬要求籌錢贖人，警方直斥「管理的手段相當粗暴、囂張！」

刑事警察局偵六大隊（一隊）隊長廖邵晃表示，該暴力集團吸引現役軍人加入投資，誆稱退伍後可領到一筆錢，且軍人有固定薪俸，貸款容易，手續比較簡便，喜以職業軍人為下手對象。

警方掌握林姓犯嫌及其他成員身分及集會場所後，配合嘉義市警察局針對轄區治安狀況，規畫打擊幫派行動，16日出動60餘名幹員及維安、霹靂警力，在嘉義市、嘉義縣等地執行查緝，現場拘捕林姓主嫌等19名犯嫌到案，當場起出空氣槍

、手機、銀行帳簿、貸款資料等贓證物，全案於警詢後，將林嫌等19人依違反槍砲、詐欺、恐嚇、傷害等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

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