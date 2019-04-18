鴻海董事長郭台銘昨宣布投入國民黨總統初選，當晚中共官媒即發社評表示，如果郭台銘明年成為台灣地區領導人，兩岸緊張關係將會出現緩解，對短期內的台海局勢可能有轉折性意義。不過國民黨的初選是個複雜遊戲，與民進黨2020年的競爭形還有「柯文哲這一特殊第三方」變數，郭台銘的「問鼎總統之路將會是曲折的」。

環球時報發社評稱，國民黨和民進黨的黨內初選激烈且充滿變數，而到目前為止韓國瑜是否會被國民黨徵召參選仍是未知數。郭台銘曾是台灣首富，也是世界著名的企業家，頗具影響力。他加入國民黨雖有50年，卻實為政治素人。他的集團在大陸設廠最多，據稱雇有逾百萬大陸工人。同時郭與美國總統川普有良好關係，後者入主白宮後，鴻海集團宣佈在美國大舉投資，興辦工廠。

不過，社評指出，誰在明年勝選對短期的台海局勢有關鍵意義，但長遠看又不那麼重要。台灣政治體制決定了政黨輪替不斷發生，國民黨和民進黨都不太可能在台灣長期執政。大陸必須通過力量建設和準確的對台政策不斷強化北京對台海局勢的主導權，這是處理台海問題的根本之道。

社評表示，從1996年爆發台海危機直到今天，20多年過去，大陸歷史性地成長為世界第二大經濟體和第二軍費大國，台灣當局破壞台海穩定的能力大規模萎縮，美國干預台海事務越來越困難，這是台海局勢變化總方向。

社評強調，大陸歡迎願意共同維護「九二共識」的力量在台灣執政，如果下屆台當局繼續當前的激進政策，甚至更加極端，也不是什麼了不起的事。無非要求大陸把今後該有的舉措早一點拿出。在大陸、台灣和美國三方的博弈中，最不怕台海攤牌的一方顯然是中國大陸。

「我們認為，大陸對台灣選舉應越來越不持傾向性，它是我們基於實力的自信，也應逐漸完善相關的政策配套」。

(中時 )