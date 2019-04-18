自由台灣黨主席蔡丁貴、台灣國創辦人王獻極去年10月20日舉辦集會遊行，事後警方違反集會遊行法將2人送辦。台北地檢署認為，2人在警方第3次舉牌警告後曾口頭宣布解散，雖人群未立即散去，無法證明2人故意不解散，今將2人不起訴。

檢警調查，去年10月20日下午5時45分，蔡、王帶領群眾從林森南路前進，並在濟南路口表達訴求，由於該場集會遊行並未合法申請，警方認為違法。

警方5時57分、6時30分第1、2次舉牌警告時，群眾仍留在原處，6時43分第3次舉牌，約3分鐘後蔡丁貴說解散，但因群眾情緒高昂，部分人仍留在現場，之後才陸續離開，回到立法院旁的公投盟基地，抗爭過程約1小時。警方認為，警方3次舉牌警告後群眾沒有離去，帶頭的蔡、王2人違反集遊法，將2人送辦。

不過，檢方依據桃園市產業總工會前理事長毛振飛2013年51勞動節號召勞工上街抗議案例，毛被依違反集會遊行法起訴，一二審判決均認為遊行群眾是為表達共同訴求而聚集，並非有紀律、有組織的團體，警方不能僅靠3次舉牌，就想要求群眾立刻解散，無法證明毛故意不解散，均判決無罪。

檢方援引這起判例，認為蔡、王既然在第2次舉牌後就有下令解散，無法證明2人故意不解散，今將2人不起訴。

(中時 )