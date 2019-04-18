108年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試第2次考試訂於6月1日（星期六）舉行，網路登錄報名4月18日至4月25日截止。

教師資格考試報名程序包括網路登錄報名，列印相關報名表件後繳費、簽名，最後寄送報名表件。網路登錄報名18日上午8時30分至25日下午3時，教師資格考試網站。今年開放列印報名相關表件是19日至25日，寄送報名表件19日至26日，報名表件需以郵局限時掛號寄至台北郵政44-58信箱108年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試試務行政組，逾期不受理。

試務單位表示，如報考人曾報考本年度第1次考試並且取得應試資格，本次報考以原帳號密碼登入第二次考試報名系統即可，無須重新註冊，可以等4月22日放榜後，再視需要報名本次考試。

教師資格考試分為幼兒園、特殊教育學校(班)、國民小學及中等學校4師資類科，凡符合報考資格的民眾（包括中華民國國民、外國學生、僑生及港澳學生修畢師資培育之大學規定師資職前教育課程，取得修畢師資職前教育證明書；或中華民國國民持國外大學以上學歷，經中央主管機關認定其已修畢師資職前教育課程者，取得修畢師資職前教育證明），都可以依證明書或證明上所載的師資類科報考。如屬於107學年度應屆畢業生，因為報名期間尚在修讀師資職前教育課程，還未能取得修畢師資職前教育證明書，無法於報名期間繳交，可以由師資培育大學協助造冊申請「暫准報名」資格，但需注意「修畢師資職前教育證明書」影印本最遲應在放榜日10日前補交。

報名教師資格考試需上傳個人照片電子檔，照片的規格為「面貌清晰，頭髮不得遮蓋眉毛及眼睛」、「最近3個月內正面脫帽半身」及「數位攝影像素不少於450×600pixels或掃描解析度介於300dpi至500dpi之高階彩色影像」等條件。為確保報考人上傳的照片符合前述規定，網路登錄報名完成後需點選「線上報名作業確定完成不再進行修改」，並待照片審核通過後，才可以列印報名表件。

(旺報 )