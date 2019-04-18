民進黨宜蘭縣立委初選將在下周電話民調，有現任立委陳歐珀、前副縣長黃適超、黨部主委黃建財3人登記初選，今天（18日）黃適超槓上陳歐珀，指去年陳曾公開承諾選縣長就不選立委，他願承諾「選立委就不選縣長。」籲陳歐珀要守信用，陳回應，他是大局為重，盼大家團結才能勝選。

黃適超今天從二結王公廟出發，以車隊掃街尋求支持，行前他與縣議員陳文昌等人舉辦記者會。黃適超說，去年縣長敗選後，基層都非常失志，也擔心又失去立委一席。

黃適超說，最近大家都在網路上看到，流傳陳歐珀承諾選縣長就不選立委的影音，陳歐珀的選票愈來愈少，縣長選舉輸了2.8萬票，是民進黨創黨以來輸最多的一次，很多鄉親也認為，除了不選給一個呷碗內看碗外的人，也希望能提名會贏的人。黃適超強調，他有信心在鄉親的支持下贏得勝選。

黃適超表示，因為網路傳得沸沸揚揚，也有人反問他，是不是選立委後也要選縣長？他強調「我選立委就不選縣長。」黨部評委會曾聲明初選不攻訐同黨同志，黃適超認為，他舉辦記者會沒有涉及攻訐，是藉這機會來公開澄清他不會選立委後又選縣長。

縣議員陳文昌說，參加初選的3人對民進黨有貢獻，對民主有熱情，大家也都是好朋友，但「選那麼多遍（指陳歐珀），立委選過、當過，縣長也讓他選，換人做看看。」

陳歐珀表示，鄉親希望他可以摒棄個人考量，以大局為重，他是在鄉親勸進下做決定（指登記立委初選），這席立委不好選，大家只有更團結才能贏得勝選，他不會有個人考量。

他表示，過去黨內激烈競爭造成一些分裂的事實，我們應該彼此信任，「而不是說我推上一個位置，讓你跌倒下來，永遠沒機會，這樣也不好。」盼黨內同志在初選過程中真誠合作、團結來贏得勝選。

對於媒體問及「選立委後還會再選縣長嗎？」他回應說，政治人物考量必須長久而務實，台灣政治局勢變幻萬千，做過多的承諾沒有用，此一時彼一時，民眾的眼睛是雪亮的，「我們尊重民意。」

(中時 )