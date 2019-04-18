國民黨基隆市黨部主委黃希賢（圖左藍衣者）、台北市議員鍾小平（中）、高雄市立委擬參選人張顯耀（右）今早前往桃機，為高雄市長韓國瑜接機。（張穎齊翻攝）

高雄市長韓國瑜結束訪美行程，今（18）日上午旋風返台，吸引大批韓粉前往「接駕」。（張穎齊翻攝）

高雄市長韓國瑜結束訪美行程，今（18）日上午旋風返台，國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢特別到桃園機場接機並表達全力支持，同時強調「吳郭瑜」合體不但是最強組合，更將帶領台灣回歸正軌朝向「拼經濟」的大方向發展與前進，終結綠色執政這個製造混亂衰退的根源。

黃希賢解釋，「吳郭瑜」指的是黨主席吳敦義、鴻海董事長郭台銘、韓國瑜等3人，意即在吳敦義的帶領下，由最強的「可能的」總統人選郭台銘與韓國瑜，來引導國民黨重返執政。

黃希賢指出，他1年前跟韓國瑜一樣，赤手空拳回到基隆接任黨部主委職務，在沒有人、沒有資源的情況下，扛起振興黨務、重新贏回民心這樣的重責大任，相當能體會這一路走來的艱辛歷程。

黃希賢說，現在韓國瑜擁有廣大的民意基礎，若有意再進一步多為國家社會奉獻心力當然樂見其成，所以也在第一時間就表達對韓國瑜的支持，而高雄跟基隆一樣都是港口城市，但今時今日高雄港口建設與發展遠超基隆，基隆港必須要急起直追，比照高雄港的發展與規模齊頭並進。

「拼經濟是最大也是最終目標！」黃希賢說，郭台銘公開宣佈參加黨內初選後，「吳郭瑜」的最強組合成形，吳敦義的無私奉獻、郭台銘經營企業的成功經驗、韓國瑜的衝勁與毅力，3位合體將帶領國家往拼經濟的大方向前進，終結民進黨「只拼政治」置人民百姓福祉於不顧、種種荒腔走板的施政亂象。

(中時 )