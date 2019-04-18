遠百寶慶店農曆3月瘋「媽祖」！每年媽祖誕辰進香遶境，是台灣信仰重大盛事，「大甲媽祖遶境」更是名列世界三大宗教活動之一。除了眾多信眾投入參與活動，也吸引國內外媒體高度關注，參加人數更是逐年飆高！「媽祖」這位守護航海的美麗女神，神奇魅力令人無法擋，透過傳統進香遶境活動，也傳承了歷史與文化，這不僅是民間信仰力量，也發展地方文創的特色，更是國際認同重要文化資產，也激盪出不少極具特色的創作，帶來意想不到的驚奇！歡慶農曆3月23日「媽祖」誕辰，遠百寶慶店邀請您相揪作伙來同慶，即日起至5月14日，特別推出系列活動：「文化傳承 迷你廟會展」在8樓活動中心熱熱鬧鬧展出，喜歡廟會的文化少年，以冰棒棍和黏土製成袖珍廟宇及陣頭，作品維妙維肖創意十足！「Q版媽祖 打卡有保庇」只要和Q版媽祖合照打卡並完成指定任務就有機會抽中「媽祖」平安吊飾 (共計5名)。另外還有「媽祖保庇 平安來店禮」4月27~28日六日二天，只要持HAPPY GO卡+當日單筆滿588元之發票即可至8樓客服中心兌換限量「西門町台北天后宮特別加持平安符」 (每日限量100份，每人每卡限換乙份)。

媽祖保庇 平安來店禮

文化傳承 迷你廟會展

4月27日下午在4樓多元空間舉辦二場「小小媽祖 襪娃娃DIY」、不需針線就可以做成Q版小媽祖，掌心大小的迷你可愛模樣讓你愛不釋手，歡迎報名參加！帶領大家體驗「媽祖」文化，一起來感受讓您內心澎湃的感動！

小小媽祖 襪娃娃DIY

一年一度母親節即將登場，遠百寶慶店備齊必買化妝品，還有送禮、自用皆滿意的全業種商品，即日起至4月22日特別推出買千送百大方送：化妝品(含沐浴精油)、內睡衣當日單筆滿3,000元送300元，化妝品(含沐浴精油)當日單筆滿8,000元再加送200元！5月15日前300元抵用券可於百貨服飾消費時十足抵用(黃金、超市餐飲及部分專櫃除外)、200元抵用券可於百貨服飾單筆消費滿1,000元時抵用(黃金、化妝品、沐浴精油、超市餐飲及部分專櫃除外)。即日起至4月24日刷信用卡也享有優惠：全館(數位3C除外)刷13大銀行滿5,000元送100元、滿15,000元送300元抵用券、數位3C刷8大銀行單筆分6期滿10,000元送500元、另外全館單筆滿5,000元還可再享6期0利率分期付款(超市/餐飲除外)，讓您聰明消費輕鬆零負擔！把握年度採購盛事，快來血拼採購，千萬別錯過！

另外迎接母親節到來，遠百Online同步推出「女王當道 寵媽咪討歡心」即日起至5月14日享消費好禮3重送！第1重單筆訂單滿2,000元送200元實體店十足抵用券，門檻還比實體百貨推出的化妝品單筆滿3,000送300還要優惠。第2重全站滿999元即可獲得乙組抽獎序號，就有機會抽中星夢郵輪-世界夢號日本石垣島4天3夜標準露台2人艙房及GICCI精品包、遠百Online購物金及HAPPY GO點數！第3重全站結帳金額滿500元即可獲得刮刮卡乙張，滿1,000元送兩張，以此類推，有機會帶走遠百online購物金5000元與3000元實體店十足抵用券，更有眾多豐富等好禮等你來刮出來喔！快來試手氣刮好禮！實體線上同時好康放送，把握年度採購盛事，快來血拼採購千萬別錯過！

(中時電子報)