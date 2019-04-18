國道3號北上188.7公里處，18日上午9時35分，發生運載奶粉的聯結貨櫃車火燒車，彰化縣消防局緊急滅火。（吳敏菁翻攝）

國道3號北上188.7公里處，18日上午9時35分，發生運載奶粉的聯結貨櫃車火燒車，彰化縣消防局緊急滅火。（吳敏菁翻攝）

國道3號北上188.7公里處，18日上午9時35分，發生運載奶粉的聯結貨櫃車火燒車，駕駛冷靜將車子停靠慢車道後跳車逃過一劫。警消也即時撲滅火勢，國道七隊初步調查是左後輪胎爆胎，摩擦自燃，造成火燒車。

46歲王姓駕駛駕駛聯結車行經國道3號和美段時，突然爆胎，駕駛發現不對勁，減速駛往慢車道，但消氣的輪胎在地面摩擦，發生自燃，進而引爆火燒車，火勢從濃煙，迅速燃成一片火海，駕駛冷靜完成任務，在車子停靠在慢車道後，濃煙怒火猛往車頭竄燒的千鈞一髮之際，緊急跳車，逃過了一劫。

國道七隊緊急隊協助管制外線車道，彰化縣消防迅速前往救援，撲滅火勢，10時53分完全排除，無人傷亡，但載運貨物奶粉部分燒毀。

國道七隊交通組組長許世儒呼籲駕駛朋友，車輛上路前，駕駛應先行巡視五油，引擎機油、A／T油、煞車油、方向機動力油、齒輪油和三水，冷卻水及電瓶液與雨刷精，確保無虞後始得上路，另特別提醒行駛中若發現有濃煙竄出，要保持冷靜，將車輛停靠外路肩待援，以策安全。

(中時 )